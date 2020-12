Il Messaggero: "Immobile e Milinkovic trascinano la Lazio, Spezia ko. Roma, esame Sassuolo"

Successo esterno per la Lazio che torna a conquistare i tre punti in campionato dopo il ko contro l'Udinese. La squadra di Simone Inzaghi si è imposta 2-1 a Cesena contro lo Spezia grazie ai gol di Immobile e Milinkovic-Savic. La Roma di Fonseca invece sarà in scena all'Olimpico contro il Sassuolo alle 15. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Immobile e Milinkovic trascinano la Lazio, lo Spezia va ko. Roma, esame Sassuolo".