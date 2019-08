© foto di stefano tedeschi

La Lazio si impone 3 a 0 sul campo della Sampdoria ed Il Messaggero titola in prima pagina: "Immobile lancia la Lazio verso il derby". Gran partenza dei biancocelesti che non lasciano scampo ai blucerchiati, con una doppietta di Immobile a cavallo dell'intervallo ed una rete di Correa ad arrotondare il risultato. Immobile supera così quota cento gol in Serie A. Nella Lazio decisiva la spinta di Lazzari e Lulic.