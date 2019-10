© foto di Mattia Verdorale

"Immobile pronto al Ciro d'Italia". Questo il titolo con cui si apre la pagina 33 su Il Messaggero che lascia spazio alla Lazio e al suo bomber: "L'attaccante dopo aver ritrovato il gol nella Lazio, vuole la nuova maglia verde: "Sono in debito con la Nazionale. La Lite con Inzaghi? Da quel giorno, 4 reti...". Parlando direttamente dal ritiro della Nazionale, ha proseguito: "L'Olimpico è il mio stadio, per me sarebbe una grande emozione segnare lì con la maglia azzurra".