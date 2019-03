Il Messaggero: "Immobile si gode la sua LazioNale"

Archiviata la parentesi dedicata alle Nazionali anche per la Lazio arriva il momento di rituffarsi sul campionato. Tema comune fra l'azzurro dell'Italia e il biancoceleste della formazione di Simone Inzaghi è senza dubbio Ciro Immobile. "Immobile si gode la sua LazioNale" è il titolo scelto in merito dal quotidiano capitolino che poi scrive: "Il centravanti, deluso per il trattamento ricevuto nell'Italai di Mancini, ritrova a Formello l'affetto di club e compagni in vista della sfida di Milano. In biancoceleste si sente un leader mentre in azzurro solo uno dei tanti ma ha deciso di non far polemiche".