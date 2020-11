Il Messaggero: "Immobile si sente in catene. Il bomber depresso in attesa di un tampone"

"Immobile vuole entrare, stare fermo lo deprime". Con queste parole Il Messaggero di questa mattina sottolinea come il bomber della Lazio stia vivendo in modo negativo il lungo periodo di stop a causa Covid, condizionato dal gene N che ha scombussolato i suoi piani e quelli del club. Il risultato del tampone che effettuerà oggi e che arriverà domani è necessario per il ritorno in campo, con il giocatore che si sente ogni giorno di più in catene. Se dovesse arrivare l'esito negativo, Immobile andrà in panchina, anche perché questa lunga assenza ne ha compromesso la condizione che potrà ritrovare solo tornando ad allenarsi.