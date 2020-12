Il Messaggero in apertura: "Altalena Capitale"

Il Messaggero, stamani in edicola, titola: "Altalena Capitale". La Roma è piccola e timorosa contro le big, così come la Lazio è vera soltanto quando incontra le grandi. Fonseca a Bergamo ha puntato l'indice sulla mentalità dei giocatori, ma non si decolla anche per le sue indecisioni. Inzaghi ha ancora in pugno la squadra, però riesce a ottenere il massimo della concentrazione nei match di cartello.