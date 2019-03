Il Messaggero in apertura: "Roma, via DiFra: tocca a Ranieri"

© foto di Simone Bernabei

Ampio spazio, e non potrebbe essere diversamente, sulla situazione della Roma nella prima pagina de Il Messaggero. "Roma, via DiFra: tocca a Ranieri", il titolo scelto dal quotidiano per la sua apertura. Il Tinkerman, nella giornata di oggi, sarà a Roma per completare le ultime formalità relative al suo contratto con i giallorossi dopo l'esonero dell'ex Sassuolo ieri sera.