vedi letture

Il Messaggero in prima pagina: "Lazio in cerca di punti. Fonseca abbassa gli obiettivi"

Sulla prima pagina de Il Messaggero c'è spazio per le due squadre romane che oggi saranno impegnate in campionato. La Lazio sarà di scena in casa del Genoa e dovrà vincere per tornare a -1 dalla Juventus, mentre la Roma in casa ospiterà il Lecce: "Oggi in campo: la Lazio cerca punti con il Genoa. Roma, Fonseca abbassa gli obiettivi", è il titolo dedicate alle romane nel taglio alto della prima pagina del quotidiano.