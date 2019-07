Il Messaggero in prima pagina: "Roma all'assalto di Veretout"

Di sport e di calcio si parla già in prima pagina sull'edizione nazionale di oggi de Il Messaggero. Il quotidiano, in taglio alto, parla infatti del calciomercato della squadra giallorossa: "Roma all'assalto di Veretout, pronto Pau Lopez. Il sogno è Higuain". Mercato in fermento dunque per i capitolini, intenzionati a regalare a mister Fonseca dei rinforzi di spessore. L'argomento mercato viene poi sviscerato ulteriormente all'interno della pagina sportiva: la Roma attende un miracolo per quanto riguarda Barella (che sembra destinato all'Inter), mentre si muove in difesa per arrivare a Mancini e Bartra. In standby la cessione di Gerson alla Dinamo Mosca.

"Sarà una Lazio da Champions" - Sull'altra sponda del Tevere, in casa Lazio, arrivano promesse da parte del direttore sportivo Ighli Tare a proposito della stagione che sarà. Il dirigente promette che sarà una squadra competitiva, in grado di lottare per la Champions. "Milinkovic via solo per proposte indecenti" aggiunge, anche se il serbo ha fatto parlare di sé via social: su Instagram ha messo il suo "mi piace" sulla nuova maglia del PSG...