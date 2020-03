Il Messaggero: "In salotto l'allenatore è il campione"

vedi letture

"In salotto l'allenatore è il campione". Questo il titolo che Il Messaggero utilizza questa mattina al suo interno, a pagina 34. Si moltiplicano - si legge - gli sportivi che postano sui social, video in stile personal trainer come Sadio Mane del Liverpool. Anche in quarantena ci si può mantenere in forma seguendo gli esercizi suggeriti da atleti al top nei propri sport di competenza.