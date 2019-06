L'Italia femminile è fuori dal Mondiale dopo il k.o. ai quarti di finale con una "Olanda super", come scrive l'edizione odierna de Il Messaggero, che dedica spazio in prima pagina al calcio in rosa. In taglio alto il titolo è tutto per le ragazze di Milena Bertolini: "Italdonne k.o.. Ora l'altra sfida 'Non dimenticateci'", si legge ancora.