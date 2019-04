"Lazio, fantasia per la Champions". Il Messaggero, questa mattina, si concentra sulla missione dei biancocelesti a San Siro. Stasera contro il Milan la squadra di Inzaghi cercherà infatti l'aggancio al quarto posto in classifica e per farlo Inzaghi punterà ancora una volta tutto sulla qualità: Correa in campo con Milinkovic-Savic e Luis Alberto.