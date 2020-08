Il Messaggero: "Inter ko, coppa al Siviglia. E Conte alla fine parla di addio"

"Inter ko, coppa al Siviglia. E Conte alla fine parla di addio". Titola così in taglio alto e sulla propria prima pagina Il Messaggero in riferimento alla sconfitta dell'Inter in finale di EL: "La cavalcata dell'Inter finisce a un passo dal sogno. A Colonia, nella bolla tedesca, vince il Siviglia ed è un riscatto per chi in Italia ha deluso come Banega, Ocampos, Suso e Monchi. L'Europa League addirittura la sesta conquistata dagli andalusi resta una maledizione per le nostre squadre, che non vincono dal 1999".