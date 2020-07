Il Messaggero: "Inzaghi, l'emergenza è senza fine: Radu out"

"Inzaghi, l'emergenza è senza fine: Radu out". Con questo titolo, all'interno della propria sezione sportiva, Il Messaggero fa il punto sugli infortunati in casa Lazio. Situazione sempre più complessa da gestire: anche Radu dà forfait, aggiungendosi ad una lista già di per sé molto lunga. Rischio stagione finita concreto per il romeno, che aveva stretto i denti dopo aver ricevuto un colpo da Okaka alla Dacia Arena, procurandosi una lesione al polpaccio che gli aveva già dato qualche problema.