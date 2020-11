Il Messaggero: "Inzaghi prova Luis Alberto titolare nonostante la furia di Tare e Lotito"

Il Messaggero analizza la situazione in casa Lazio: "Inzaghi prova Luis Alberto titolare nonostante la furia di Tare e Lotito". Il mister rassicura lo spagnolo dicendogli che è lui a fare le scelte tecniche, non gli altri. Lotito e Tare sono ancora furiosi ma non hanno comunicato nulla. L'utilizzo resta in bilico, ma l'allenatore sta facendo da una settimana pressioni, ha troppo bisogno del suo numero 10 a Crotone. Luis Alberto ha dimostrato di volersi far perdonare col sudore, la società voleva addirittura metterlo fuori rosa dopo il suo exploit senza giustificazioni: da un lato escluderlo sarebbe un segnale di serietà, dall'altro un clamoroso autogol tecnico. Per il bene della Lazio, la frattura deve rientrare e anche la punizione deve restare nei limiti.