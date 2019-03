© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Focus sul momento della Nazionale italiana sulle pagine de Il Messaggero. "Italia, l'età dell'abbondanza" è il titolo scelto dal quotidiano capitolino che scrive: "A Mancini sono bastati 10 mesi per rivalutare la Nazionale dopo il flop mondiale e per lanciare i campioni del futuro. Da Kean a Quagliarella: il ct punta su giovani e senatori per conquistare la qualificazione alle finali dell'Europeo".