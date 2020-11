Il Messaggero: "Italia più forte di tutto, Final Four ad un passo"

"Italia più forte di tutto, Final Four ad un passo", titola stamane Il Messaggero. Un gol annullato, giustamente, ad Insigne, un'espulsione mancata, ingiustamente, a Lewandowski, e un'altra ritardata per il fallaccio di Goralski su Belotti. A cui vanno aggiunti venti azzurri indisponibili. Alla luce di questo non era scontato battere la Polonia, eppure gli Azzurri ci sono riusciti, con un secco 2 a 0. Tre punti e primato nel girone 1, da confermare ora con una vittoria in casa della già retrocessa Bosnia, mercoledì sera.