Il Messaggero: "Italia-Portogallo, Mancini pensa a Immobile"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Spazio alla Nazionale nella prima pagina de Il Messaggero di questa mattina, con il titolo: "Italia-Portogallo, Mancini pensa a un tridente con Immobile". Domani gli azzurri in campo contro i lusitani a San Siro per tentare il sorpasso in classifica in Nations League e il ct vara il centravanti: occasione per il laziale.