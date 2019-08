© foto di Mattia Verdorale

"Juve contro Inter: Lukaku al fotofinish". Questo il titolo a pagina 27 che Il Messaggero dedica alla guerra di mercato tra Juventus e Inter per aggiudicarsi l'attaccante belga dello United: "Conte preme per il bomber. Paratici inserisce Matuidi nella trattativa con i Red Devils. L'Inghilterra al centro delle più importanti operazioni e giovedì si chiudono quelle in entrata".