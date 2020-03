Il Messaggero: "Juve-Inter, scudetto in una notte scura"

"Juve-Inter, scudetto in una notte scura", titola così Il Messaggero nelle sue pagine sportive. Stasera in uno Stadium deserto va in scena la sfida decisiva per la corsa verso il tricolore. Sarri contro Conte, Ronaldo sfida Lukaku: c'è tutto, ma il virus ha rovinato l'atmosfera.