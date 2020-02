"Juve ko, la Lazio a Parma per salire a meno 1 dalla vetta". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero. I biancocelesti di Simone Inzaghi saranno impegnati al "Tardini" alle 18 contro i ducali di D'Aversa per tentare di avvicinare la testa della classifica dopo la sconfitta di ieri della Juve, 2-1 a Verona contro l'Hellas.