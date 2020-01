© foto di stefano tedeschi

Stasera si giocherà il quarto di finale di Coppa Italia tra Juventus e Roma ed Il Messaggero titola: "Juve-Roma è con Friedkin". Oggi papà Friedkin (Daniel) e suo figlio Ryan sono attesi in tribuna, all'Allianz Stadium di Torino. Si giocano i quarti di finale di Coppa Italia, ma la loro presenza sugli spalti, assume un sapore speciale. Arrivati in Italia l'altro giorno, i futuri proprietari della Roma calcio vogliono iniziare a respirare il profumo della squadra, assaporare l'emozione del tifo. Il negoziato con James Pallotta, azionista all'83% della società giallorossa, quotata in Borsa, è in dirittura d'arrivo.