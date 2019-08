Il Messaggero: "Juve senza Sarri e Chiellini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche sulle pagine de Il Messaggero si parla della sfida di questa sera fra Juventus e Napoli, con i bianconeri che dovranno rinunciare a mister Sarri ed a capitan Chiellini. Stasera allo Stadium il faccia a faccia fra le candidate al titolo, ma i bianconeri perdono il capitano: lesione del crociato destro. Non ci sarà nemmeno l'ex tecnico del Napoli, ancora out per la polmonite. Ancelotti conferma la formula offensiva.