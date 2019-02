© foto di Raimondo De Magistris

"Juve, tutti giù per terra", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Messaggero in edicola questa mattina. La rabbia di tifosi e dirigenti dopo il tracollo in Champions: Allegri finisce sul banco degli imputati insieme ai giocatori. Bonucci criticato per la sceneggiata nell'azione della rete di Gimenez: cade e poi sbircia per controllare l'esito del tiro.