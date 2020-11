Il Messaggero: "L'emergenza non cambia i piani di Lotito: Luis Alberto punito ed escluso"

"L'emergenza non cambia i piani di Lotito: Luis Alberto punito ed escluso" scrive Il Messaggero in edicola stamani. L'emergenza resta ma la Lazio vuole comunque far rispettare le regole: Lotito e Tare vogliono punire Luis Alberto per le sue parole. Inzaghi media e insiste ma lo spagnolo - al momento - è quasi fuori per Crotone.