© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Focus de Il Messaggero su uno dei protagonisti attesi di questa sera per la semifinale d'andata di Coppa Italia fra Lazio e Milan. "L'importanza di essere Milan" è il titolo del quotidiano capitolino dedicato all'ex Fiorentina Badelj. "Con Leiva costretto ad abbassarsi in difesa, Badelj sarà il regista della Lazio: il croato è in crescita, la Lazio punta sulla sua esperienza per prendersi la finale".