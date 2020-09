Il Messaggero: "L'Italia barcolla e non perde i sensi"

"L'Italia barcolla e non perde i sensi", titola Il Messaggero. L'Italia s'inceppa e non riparte, interrompendo la serie di 11 vittorie di fila. Il pari al Franchi, in casa, e ancora in Nations League. Proprio come l'ultimo, 17 novembre del 2018 a San Siro contro il Portogallo. A fermarla (1-1), negandogli il 1° successo nella nuova stagione e a 291 giorni dal 9-1 contro l'Armenia a Palermo, è la Bosnia e proprio Dzeko che la Juve e forse anche l'inter vorrebbero per il prossimo campionato, togliendolo alla Roma di Fonseca. È lui a spaventare la Nazionale con la rete del vantaggio. Il pari degli azzurri, in rimonta come 2 anni fa a Bologna contro la Polonia al debutto in questa competizione, è comunque meritato. Ma Mancini sa bene che il suo gruppo è ancora lontano dalla condizione migliore. E qualche giocatore paga l'inedita estate passata in campo e al caldo.