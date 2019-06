Il Messaggero: "L'Italia di Mancini all'esame di greco"

Il quotidiano Il Messaggero riserva spazio all'Italia di Roberto Mancini nel taglio alto della prima pagina. "Gli azzurri di Mancini all'esame di greco", è il titolo proposto dal quotidiano in edicola questa mattina. La nazionale vuole i tre punti in palio per avvicinarsi all'Europeo che si disputerà tra un anno.

Under 20 in semifinale. La nazionale del ct Nicolato continua a coltivare il sogno di diventare campione del mondo di categoria. "I baby in semifinale", scrive il giornale. Ieri gli azzurrini hanno battuto 4-2 il Mali, in semifinale ci sarà da sfidare l'Ucraina.