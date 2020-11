Il Messaggero: "L'Italia ha una sola missione. Non rovinare tutto"

Il Messaggero dedica spazio alla Nazionale. "L'Italia ha una sola missione. Non rovinare tutto" scrive il quotidiano. L'Italia di Mancini vince e convince. Ventuno risultati utili consecutivi (5 pareggi e 16 vittorie), un bel gioco che ha tenuto incollati 6,5 milioni di telespettatori di italiani in tv contro la Polonia. Ora bisogna battere la Bosnia per non rovinare tutto e per avere la certezza dell'ingresso alle final four di Nations League. Da Bernardeschi ritrovato a un Berardi che entra in campo e fa gol: il Mancio, che piace alle big, ha seminato giovani e ha raccolto campioni, segnale che fa capire che è il modello di gioco a fare la differenza.