Il Messaggero: "L'Italia riparte, poche sanzioni"

Il Messaggero oggi in edicola titola in prima pagina: "L'Italia riparte, poche sanzioni". Non ci sono state folle da disperdere, nella prima giornata della fase 2. Anche se il Viminale ha scelto di puntare sul buonsenso degli italiani, e ha effettuato controlli soft, con pochissime multe e denunce. Con molta più gente in giro, le regole sembra siano state più o meno rispettate: mascherine, guanti, distanza sociale. Per poterlo dire con certezza, comunque, bisognerà aspettare i dati di oggi, quelli che comprendono anche i controlli effettuati nelle ore serali.