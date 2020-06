Il Messaggero: "L'Olimpico riapre per la Coppa Italia: Napoli-Juve serata per la storia"

"L'Olimpico riapre per la Coppa Italia: Napoli-Juve serata per la storia". Questo il titolo in taglio sulla prima pagina de Il Messaggero in edicola stamani: "Con Napoli-Juve in palio la Coppa Italia, il primo trofeo nazionale dopo l'emergenza. Sarri liquida il suo passato: "Penso solo a noi". Gattuso cerca il colpo: "Sì, si può fare".