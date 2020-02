vedi letture

Il Messaggero: "L'urlo di Caicedo: 'Vinciamo lo Scudetto'"

"L'urlo di Caicedo: 'Vinciamo lo Scudetto'": così Il Messaggero in prima pagina. E' il grido lanciato dall'attaccante dal palco, nel corso della festa per il compleanno di Ciro Immobile. Sul palco contornato dai suoi compagni con il microfono in mano come un novello profeta disse: "Dobbiamo lottare per vincere lo scudetto". La Lazio ci crede e lancia la sfida.