Successo esterno per la Juve. La formazione di Maurizio Sarri ha battuto 1-0 il Parma grazie al gol realizzato da Giorgio Chiellini. Vittoria anche per il Napoli che si è imposto 4-3 sul campo della Fiorentina. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero: "La Juve parte bene, Napoli ok col brivido".