Il Messaggero: "La Juventus trova l'accordo: via a tagli di stipendio per 90 milioni"

Momento non facile per il nostro Paese e per il nostro calcio, fermo da quasi un mese. La Juventus nella giornata di ieri ha ufficializzato l'accordo preso con squadra e tecnico per decurtare gli stipendi per i prossimi quattro mesi. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero: "La Juventus trova l'accordo: via a tagli di stipendio per 90 milioni".