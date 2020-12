Il Messaggero: "La Lazio cerca riscatto e ottavi, l'Inter vince e resta in corsa"

vedi letture

L'edizione odierna de Il Messaggero apre con la Champions League in prima pagina: "La Lazio a Dortmund cerca riscatto e quegli ottavi attesi ormai da vent'anni. L'Inter vince e resta in corsa". In caso di vittoria stasera a Dortmund i biancocelesti passerebbero il turno dopo un ventennio, Immobile cerca vendetta contro il suo passato. Quando all'Inter, Lukaku segna due gol di forza e mantiene accesa la fiammella per passare agli ottavi di finale. Ma una vittoria contro lo Shakhtar potrebbe non bastare.