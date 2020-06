Il Messaggero: "La Lazio e i tifosi uniti per il sogno scudetto"

"La Lazio e i tifosi uniti per il sogno scudetto". Questo il titolo che è possibile trovare sulle pagina de Il Messaggero in riferimento alla Lazio: "E' un inno alla gloria, è un urlo di rabbia, è il richiamo alla battaglia: «Stiamo tornando e vinceremo per voi». La Lazio lancia un video messaggio ai tifosi, lo fa attraverso Inzaghi e i giocatori. A una settimana dal via, sono davvero tutti carichi".