"La Lazio fa harakiri e la Spal ringrazia". Titola così a pagina 46 Il Messaggero sulla sconfitta in rimonta della Lazio contro al Spal in quel di Ferrara: "I biancocelesti vanno avanti con un rigore di Immobile, ma non chiudono il match. Nella ripresa arriva il crollo fisico e mentale: Petagna e Kurtic firmano la rimonta. Come nel derby pesano i troppi gol divorati. Per il quarto posto bisogna invertire la rotta".