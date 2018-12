Il Messaggero: "La Lazio guarda al futuro". Inzaghi vuole un segnale

© foto di Federico Gaetano

Gara inutile ai fini della qualificazione ai sedicesimi di Europa League (già ottenuta) per la Lazio questa sera all'Olimpico contro l'Eintracht Francoforte. "La Lazio guarda al futuro" è il titolo scelto in merito al Il Messaggero. "C'è l'Eintracht, ma il risultato non conta. Inzaghi vuole vedere segnali di rinascita".