Il Messaggero: "La Lazio in campo. Ritorno al passato"

E' tornata ad allenarsi ad Auronzo di Cadore la Lazio di Simone Inzaghi, ed Il Messaggero titola: "La Lazio in campo. Ritorno al passato". Prove generali in vista della nuova stagione. Simone Inzaghi non perde tempo. Oggi prima amichevole per la Lazio contro la Triestina. Si riparte delle certezze: dal 3-5-2 e dal gruppo. Occhi puntati, al di là dei big, su Escalante e Kiyine, volti nuovi del ritiro di Auronzo. In giornata gli arrivi di Correa, Patric e Akpa Akpro. I valori riscontrati nei test sierologici ora sono ok. Resta a Roma Adekanye, ancora in attesa dei risultati. Forze fresche per Inzaghi che da domani dovrà fare a meno di Acerbi, Immobile, Armini, Badelj e Strakosha, convocati dalle rispettive nazionali.