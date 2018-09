Il Messaggero: "La Lazio ingrana la quinta"

"La Lazio ingrana la quinta" titola Il Messaggero all'interno delle proprie pagine sportive dopo il successo per 2-1 a Udine. All'interno del giornale: "Lazio, impresa da derby. I nuoivi Acerbi e Correa firmano la vittoria dei biancocelesti in casa dell'Udinese: funziona il turnover in vista della Roma. Inutile la rete di Nuytinck nel finale. Immobile in campo solo per mezzora, Leiva e Milinkovic sempre in panchina".