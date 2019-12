Il Messaggero: "La Lazio non è più indifesa"

© foto di stefano tedeschi

"La Lazio non è più indifesa", questo il titolo scelto da Il Messaggero oggi. E' una Lazio melodia, suona e canta. Annienta l'Udinese in un tempo e mantiene il terzo posto solitario in classifica. Anzi, accorcia addirittura (-6) dalla Juve seconda, in vista del prossimo scontro con la Vecchia Signora, che non perde all'Olimpico dal 2003. Si presenta all'appuntamento col secondo attacco del campionato, 33 gol, uno in meno dell'Atalanta. Ma adesso bisogna fare gli applausi anche alla tanto criticata difesa. Fra Serie A ed Europa, ecco la seconda partita consecutiva con la porta inviolata.