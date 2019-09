Il Messaggero: "La Lazio sbatte su Handanovic"

© foto di stefano tedeschi

Non era serata ieri per le capitoline: dopo la sconfitta della Roma contro l'Atalanta è arrivata anche la battuta d'arresto per la Lazio di Simone Inzaghi. Così Il Messaggero oggi in edicola titola: "La Lazio sbatte su Handanovic". Già, percéè il portiere dell'Inter si supera in diverse occasioni, sbarrando la propria porta. La Lazio paga le scelte d'Inzaghi, che vuole giocarsela con un caso aperto e mal gestito: bomber Immobile nella ripresa entra nervoso, va molle nell'unica occasione finale, non dà nessun contributo. Tra l'altro al posto di Caicedo che, senza tirare mai, aveva comunque fatto un gran lavoro.