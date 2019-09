© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero analizza la rosa biancoceleste, titolando: "La Lazio sceglie il rischio". A disposizione di mister Inzaghi resta una rosa competitiva ma molto corta per affrontare tre competizioni come campionato, Coppa Italia ed Europa League. Le qualità per puntare alla zona Champions in campionato ci sono tutte, ma resta il fatto che se dovesse capitare un qualsiasi infortunio le alternative dalla panchina non sarebbero così tante e di così alto livello.