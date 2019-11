Il Messaggero: "La Lazio suona i soliti accordi"

© foto di stefano tedeschi

Il Messaggero oggi in edicola, titola sui biancocelesti: "La Lazio suona i soliti accordi". Chi non risica, non rosica. Ma ora la Lazio rischia seriamente di bruciarsi sulla fascia sinistra. Lulic ha voglia di raggiungere a fine anno la sua famiglia in Svizzera, solo in caso di Champions potrebbe forse rivedere la sua scelta, già da tempo comunicata. Si è puntato tutto su Jony stavolta, anche se rimane un'ala, a 28 anni senza nessuna esperienza difensiva. L'esterno ora avrà sei mesi per reinventarsi, sostituire Lulic e prenderne l'eredità, altrimenti la Lazio si ritroverà scoperta. Poi verrà blindato Luis Alberto, così come fatto con Milnokovic-Savic: la Lazio getta le basi per il futuro.