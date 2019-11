Il Messaggero: "La lezione di Sinisa"

"La lezione di Sinisa". Questo il titolo con cui si apre la sezione sportiva de Il Messaggero in edicola stamani in riferimento alla conferenza stampa di ieri di Sinisa Mihajlovic: "Il tecnico del Bologna in lacrime ha raccontato la malattia, le ansie, le paure e l'amore con cui ha vissuto in ospedale. Mihajlovic è tornato a parlare dopo il trapianto di midollo: "Non sono un eroe ma uno che non si arrende. A chi soffre dico: non perdete mai la voglia di vivere".