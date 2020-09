Il Messaggero: "La maledizione del ginocchio. Zaniolo fuori sei mesi"

"La maledizione del ginocchio, prima il destro ed ora il sinistro. Zaniolo fuori sei mesi", così titola Il Messaggero oggi in edicola in taglio alto. Nicolò Zaniolo, t-shirt nera e bermuda beige, non vuole nascondere l'espressione di chi è stritolato dalla rabbia, quando scende dalla macchina a Villa Stuart per andare a scoprire quello che per la verità sa dal minuto 42' di Olanda Italia: anche il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro è saltato, proprio come quello destro. E' bastata quella fitta per capire: ecco il bis, pure se proprio non te l'aspetti. L'altra gamba, la stessa sensazione.