© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero apre in prima pagina titolando: "La Roma 2 non brilla contro il Wolfsberger". Il turnover più ampio della stagione rallenta, insomma, la Roma: sono 8 i cambi, imitando Ancelotti (quota toccata due volte dal Napoli in campionato), dopo il successo di domenica a Lecce. Confermati solo Mancini, Diawara e Kluivert. La Roma passa in vantaggio, poi non chiude la partita e nella ripresa subisce il pareggio austriaco con un gran tiro da fuori. A fine partita festeggia solo il Wolfsberger: il pari ha il sapore del successo.