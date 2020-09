Il Messaggero: "La Roma aspetta il sì di Milik"

"La Roma aspetta il sì di Milik". Questo il titolo a pagina 29 che Il Messaggero dedica all'affare infinito tra Roma e Napoli: " Dzeko, invece, dovrà attendere una giornata per vestire i panni dell'ex. Ma il 27 settembre, all'Olimpico, scenderà in campo con la maglia della Juventus. Per il via libera, si attende soltanto l'ok di Milik. Ieri l'agente del polacco è arrivato in Italia. Com'era prevedibile, essendo in una posizione di forza, dopo un lungo colloquio con il calciatore e il papà del ragazzo (molto contrariato per il voltafaccia della Juventus), ha sparato alto: 5 milioni la richiesta. La Roma ne offre 4,5 compresi i bonus".