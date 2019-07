© foto di Pierpaolo Matrone

Focus sul calciomercato giallorosso per Il Messaggero, che in prima pagina si dedica alla Roma e alle ultime manovre in programma dal direttore sportivo Gianluca Petrachi: "La Roma cerca Hysaj: Florenzi al passo d'addio. Dzeko vicino all'Inter". Il terzino è in uscita dal Napoli e potrebbe rimpiazzare l'attuale capitano, mentre l'attaccante bosniaco è destinato da diverso tempo ad Antonio Conte.