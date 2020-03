Il Messaggero: "La Roma ci mette 2 facce"

"La Roma ci mette 2 facce". Questo il titolo a pagina 27 che Il Messaggero dedica alla Roma che sembra aver trovato il giusto quadro: "Fonseca ha ritrovato la via del gol. Mkhitaryan è l'uomo in più ma il 4-2-3-1 ha perso l'equilibrio, la squadra difende male e soffre. L'armeno è in prestito e il club giallorosso non sa se confermarlo. Penalizzato dagli infortuni, ha giocato meno della metà dei match".